Dakar, 29 jan (APS) - Le ciel restera ensoleillé voir dégagé par endroits sur l’ensemble du pays dans la journée et des voiles de nuages envelopperont progressivement la moitié Nord du territoire, à partir de la matinée de lundi, renseigne l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







Dans sa prévision à très courte échéance valable, l’ANACIM informe que le temps chaud se maintiendra à l’Intérieur du pays, particulièrement sur les localités Sud et Centre où les températures journalières tourneront autour de 37°C.



La région de Dakar, quant à elle, bénéficiera d’un temps clément suite à l’apport en fraîcheur des alizés maritimes, soutiennent les prévisionnistes météo.

Ils ajoutent que la fraîcheur nocturne et matinale persistera sur l’étendue du territoire et principalement sur Nord du pays.



Les visibilités seront globalement bonnes et les vents seront de Nord à nord-est et d’intensités faibles à modérées.