Dakar, 4 nov (APS) – Le ciel deviendra progressivement nuageux à couvert sur les régions du sud et du centre sur fond de risques de fines pluies au cours des prochaines heures, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.



Dans un bulletin de prévision transmis à l’APS, l’ANACIM indique que le temps sera ensoleillé à passagèrement nuageux tandis que la sensation de chaleur prédominera sur la majeure partie du pays avec des températures maximales pouvant varier entre 31 et 41 °C.



‘’De la brume humide pourrait être localement observée sur les régions Sud du pays’’, indique le bulletin météorologique ajoutant que des vents seront d’intensité faible à modérée et de secteur Ouest à sud-ouest.



