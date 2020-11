Dakar, 2 nov (APS) – Un ciel passagèrement nuageux prédominera sur la quasi-totalité du pays au cours des prochaines heures sur fond de voiles de nuages denses sur des localités du nord et du centre, a annoncé l’Agence de la météorologie nationale.



Dans un bulletin à courte échéance transmis à l’APS, elle prévoit dans le même temps une chaleur diurne marquée à l’intérieur du pays, notamment sur les régions du Nord-Est et du Centre.



Dans ces zones l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des pics de température avoisinant 38 à 42 °C, tandis qu’à Dakar, la chaleur sera moins intense.



Une visibilité généralement bonne et des vents de secteur Nord et Nord-Est et d’intensité faible à modérée sont attendus, selon l’ANACIM.



AKS