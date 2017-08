Dakar, 21 août (APS) - Les conditions météorologiques resteront favorables à la formation d’amas nuageux pouvant occasionnés des orages et des pluies sur le sud, le centre-sud et l’est du Sénégal, au courant des prochaines 24 heures, à partir de 21 heures, lundi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Ces prévisions concernent l’axe cap-Skiring-Kédougou pour le sud, Kaolack-Kaffrine s’agissant du centre-sud et Matam-Tamba-Bakel pour l’est, précise l’ANACIM

Sur le reste du territoire sénégalais, des passages nuageux prédomineront sur le nord et le centre-ouest, indique l’ANACIM, en relevant que les températures journalières "resteront légèrement en baisse sur une bonne partie du pays et varieront entre 29° à Kédougou et 36°C à Matam".

A Dakar, il fera "au maximum 31°C", poursuit les prévisionnistes météo selon qui les visibilités "seront généralement bonnes" et les vents "de secteur ouest et d’intensités faibles à modérées".

