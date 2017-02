Dakar, 6 fév (APS) - La directrice de l’environnement et des établissements classés, Mariline Diara, a souligné, lundi à Dakar, la nécessité pour le Sénégal de mettre en œuvre des activités post-ratification de la Convention de Minamata (Japon) sur le mercure en vue de faciliter les interventions futures.

"Le Sénégal est devenu pays partie à la convention de Minamata suite à sa ratification, il doit être appuyé afin de mettre en œuvre des activités post-ratification", a dit Mme Diara, lors d’un atelier d’examen des rapports de l’inventaire national et de validation du profil national sur le mercure de la Convention de Minamata qui a été ratifiée depuis mars 2016 par le Sénégal.

Elle a expliqué que "la problématique du mercure est certes d’ordre environnemental, mais également économique eu égard à son large spectre d’utilisation dans un bon nombre de secteurs marchands".

La directrice de l’environnement et des établissements classés a évoqué notamment "l’extraction artisanale à petite échelle de l’or et le secteur médical pour certains équipements et les amalgames dentaires".

Dans cette perspective, le Sénégal, avec l’appui financier du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et technique de l’UNITAR, a initié des études, dont les résultats serviront de base à l’établissement du profil national du mercure et du rapport sur l’évaluation initiale de la Convention de Minamata, a-t-elle fait savoir.

Mariline Diara a souligné que les résultats de cet inventaire serviront de base à l’élaboration du profil national du mercure et à l’établissement des priorités pour les interventions futures.

"Cela permettra d’identifier les principales sources de mercure existantes au niveau national, de quantifier les émissions et les rejets de mercure", a-t-elle précisé.

Elle estime que cette convention contribuera à la protection de l’environnement mondial et de la santé humaine dans un contexte de transition vers un nouveau paradigme du développement durable de l’Agenda post 2015.

A ce propos, elle a demandé à la Commission nationale de gestion des produits chimiques d’élaborer une proposition de stratégie globale et intégrée de gestion des produits chimiques et déchets dangereux, en tenant compte des engagements du Sénégal vis-à-vis des traités internationaux déjà ratifiés.

"Une telle stratégie devrait mettre l’accent entre autres sur le principe de prévention et de réduction de la pollution, les mesures administratives et de contrôle, le transfert de technologies, la promotion des meilleures technologies disponibles et les meilleures pratiques environnementales (...)", a préconisé la directrice de l’environnement.