Kaffrine, 8 sept (APS) –De jeunes membres du Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), ont mis en terre 200 plants dans quatre sites de la commune de Kaffrine dans le cadre d’une initiative dénommée ‘’Kaffrine verte’’, a constaté l’APS.



‘’Nous avons reboisé 200 plants dans quatre sites de la commune de Kaffrine. Nous voulons accompagner les autorités dans le concept +Kaffrine verte+ ‘’, a déclaré le secrétaire général des Jeunesses socialistes de la localité, Coumba Ndoféne Diouf en marge de ces acticités de reboisement.



Il a précisé que 100 arbres fruitiers et ombrages ont été d’abord plantés au niveau des postes de santé de Diameguene et Ndiobéne.



Après les postes de santé, les jeunes socialistes se sont rendus à la Maison des éleveurs et à la Case des tout-petits de Kaffrine où ils ont planté site 50 arbres ombrages et fruitiers dans chacun de ces sites.



‘’Le reboisement fait partie des pratiques qui permettent l’équilibre de l’écosystème. Nous voulons participer à l’équilibre de notre écosystème qui est aujourd’hui menacé’’, a fait valoir Coumba Ndoféne Diouf, appelant les populations à préserver les plants reboisés dans l’ensemble de la ville de Kaffrine.



