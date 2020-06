Dakar, 19 juin (APS) - Un temps poussiéreux est prévu dans le nord et le centre du pays au cours des prochaines vingt-quatre heures, avec un ciel ensoleillé, mais parsemé de nuages par endroits, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Des pluies faibles, voire modérées, sont prévues à Kédougou (sud-est), Kolda (sud) et Tambacounda (est). Elles pourraient s’étendre aux départements de Koungheul et Kaffrine (centre).

‘’La chaleur sera beaucoup plus marquée sur le nord et le nord-est du pays, avec un pic de 43° C à Matam et à Podor’’, annonce l’ANACIM.