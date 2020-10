Dakar, 3 oct (AS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des activités pluvio-orageuses vont s’intéresser samedi dans l’après-midi les régions est, sud et sud-est du territoire sénégalais.

"Des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions est (Matam, Bakel), sud (Ziguinchor, Cap-Skirring, Kolda) et sud-est (Kédougou, Tambacounda) du pays au courant de cette après-midi’’, peut-on lire dans un bulletin de l’ANACIM pour les prochaines heures.