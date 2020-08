Dakar, 3 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses dans le sud du pays, au cours de cette nuit.

Ces pluies et orages pourraient s’étendre au centre-sud, indique l’agence dans un bulletin.

Le bulletin fait état d’une ‘’sensation de chaleur marquée’’, avec des températures journalières qui évolueront entre 32° C sur le littoral et 38° C à Podor.