Dakar, 25 aout (APS) – Les conditions resteront favorables à des activités pluvio-orageuses cet après-midi et lundi matin sur les localités Sud avec des possibilités d’extension dans les zones centre notamment Tambacounda, Bakel et probablement Koungheul’’, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Au cours de cet après-midi et dans la matinée du lundi les conditions resteront favorables à des activités pluvio-orageuses sur les localités Sud avec des possibilités d’extension sur les localités centre notamment Tambacounda, Bakel et probablement Koungheul’’, indique notamment la source.

Selon l’ANACIM, ailleurs dans le pays, le ciel sera passagèrement nuageux.



Elle ajoute que la chaleur humide persistera sur une bonne partie du pays notamment sur les régions Sud et Est où les températures maximales varieront entre 35 et 38°C.

‘’Sur les zones proches du littoral par contre, la sensation de chaleur sera moins soutenue’’, poursuit l’ANACIM qui note que les visibilités seront généralement bonnes.

‘’Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée’’, indiquent les prévisionnistes.