Mbour, 13 oct (APS) – Des agents du ministère de l’Environnement et du Développement durable ont achevé samedi à Mbour une session de formation sur les réformes induites par le cadre harmonisé de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a constaté le correspondant de l’APS.



Cette formation s’inscrivait notamment en perspective du basculement intégral de l’exécution du budget du Sénégal en mode programmes, a-t-on appris lors son ouverture.



Les nouvelles règles introduisent un véritable changement de paradigme dans la démarche de l’Etat et place le pilotage de la performance au centre de l’exécution des politiques, a ainsi expliqué le ministre de l’Environnement et du Développement à l’ouverture de la formation.



Abdou Karim Sall a par la suite assuré que le département ministériel qu’il dirige s’était déjà inscrit dans cette dynamique depuis l’avènement des cadres de dépenses sectoriels.



La tutelle s’était déjà employée à renforcer sa démarche de gestion financière et budgétaire pour l’ancrer davantage dans la culture de l’efficacité et de l’efficience, et dans la gestion axée sur les résultats, a fait valoir Sall.



Il a souligné par la suite la nécessité pour l’administration sénégalaise de s’adapter de manière continue à ces méthodes d’intervention afin de produire des services de qualité, dans la transparence et l’efficacité dans un contexte de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).



ADE/AKS