Dakar, 13 oct (APS) – Les conditions météorologiques restent favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur les localités centre, sud et le long du littoral au courant de l’après-midi du dimanche allant à lundi au matin, selon l’Agence de la météorologie nationale.



‘’Au courant de cet après-midi allant à demain matin, les conditions météorologiques restent favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur le pays principalement sur les localités Centre, Sud et le long du littoral’’, rapporte notamment le bulletin à courte échéance de la structure.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit durant cette même période un temps chaud sur les localités Nord-est et Centre du pays où les températures journalières atteindront des pics de 33 à 40°C par endroits.

Les visibilités seront globalement bonnes, tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-est et d’intensités faibles à modérées, souligne le document transmis à l’APS.

