Dakar, 13 jan (APS) – Des cadres, experts, élus et acteurs de la société civile sénégalaise participent à une formation ouverte lundi à Dakar sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore, a constaté l’APS.



La session de formation devant s’achever jeudi est à l’initiative du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) en partenariat avec le département de géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



‘’La zone côtière et marine du Sénégal est l’objet depuis plusieurs décennies d’activités de prospection pétrolière et gazière. Cette dynamique s’est accélérée suite à la découverte d’importants gisements de pétrole et de gaz dont le début d’exploitation est attendu en 2021’’ a déclaré à l’ouverture Baba Dramé, directeur de l’Environnement et des établissements classés.



Selon lui, moment ne pouvait être mieux choisi pour préparer les acteurs du milieu marin et côtier à cette éventualité qui va considérablement impacter ce milieu.



Il a rappelé que le Sénégal avait érigé le principe de précaution en règle au rang de priorité pour prendre en charge les risques environnementaux associés à ce type d’activité.



‘’L’application de ce principe implique le déroulement d’activités de formation, d’information et de sensibilisation des populations concernées sur les enjeux environnementaux et sécuritaires liés à l’exploitation pétrolière et gazière’’ a fait valoir Dramé.



Cette formation, initiée par le PRCM, est destinée au renforcement des capacités et à la sensibilisation des acteurs du secteur ainsi que ceux de la société civile concernés par la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore au Sénégal, selon ses organisateurs.



Elle vise à sensibiliser les acteurs sur les risques liés aux activités pétrolières et gazières offshore, doter les acteurs des informations et des outils utiles pour la compréhension des enjeux des activités pétrolières et gazières offshore.



La formation cherche aussi à aider les différents intervenants dans le secteur à mieux encadrer leurs actions d’accompagnement et de gestion environnementale de ce secteur.



Le PRCM est une coalition d’acteurs travaillant sur les problématiques du littoral ouest africain et couvrant la Mauritanie, le Cap Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la République de Guinée et la Sierra Leone.



