Dakar, 2 déc (APS) - Des maires de communes du département de Linguère ont plaidé pour plus de moyens dans la lutte contre les feux de brousse dans leur zone.



’’Nous sommes dans une zone écologique très vulnérable. Des efforts sont en train d’être faits au niveau des collectivités territoriales, c’est pourquoi, nous avons voulu, rencontrer le ministre de l’Environnement et les services techniques, pour un accompagnement de toutes ces initiatives en vue de préserver toutes ces ressources naturelles, gage de stabilité dans ce département’’,a déclaré le député-maire de Warkokh Yoro Sow.



Il s’adressait aux journalistes en marge d’une réunion entre les maires des communes de Mboula, Tessékéré et Labgar et le Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement durable.