Dakar, 31 août (APS) - Des pluies et orages vont toucher les régions Sud et Est (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda) au cours des 24 prochaines heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie 5ANACIM).





Ces activités pluvio-orageuses pourraient également intéresser le centre-sud et le centre-ouest, où des ‘’pluies faibles sont attendues par endroits’’.





Une chaleur humide devrait régner sur le territoire, en particulier sur les localités nord et nord-est. Dans ces deux parties du territoire, ‘’les températures maximales atteindront 34 à 37° C’’.





Des visibilités généralement bonnes sont prévues. Les vents dominants seront d’ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée. ASG/ADL