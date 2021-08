Dakar, 25 août (APS) - Des orages et pluies d’intensité faible à modérée vont toucher les régions sud et probablement le centre au courant de la journée du mercredi, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Mis à part cela, " la nuit, les activités pluvieuses se limiteront dans la zone Sud notamment en Casamance", souligne l’agence dans une prévision à très courte échéance dont la validité a commencé ce mercredi à 12 h.

Pour la journée du mercredi, les prévisionnistes annoncent une ’’sensation de chaleur’, plus particulièrement au Centre et Nord-est où ’’les pics de températures évolueront entre 35 et 38°C’’.

’’Les températures journalières tourneront autour de 32°C’’, signalent-ils.

Ils indiquent que ’’les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensité faible à modérée’’.