Dakar, 21 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des orages et pluies faibles suivis par moments d’averses sont prévus au cours de cette nuit et dans la matinée de samedi sur le littoral et les régions ouest du territoire.



Dans l’après-midi de samedi, le temps redeviendra "stable et plutôt ensoleillé sur la majeure partie du pays", indiquent les prévisionnistes dans un bulletin météo du soir transmis à l’APS.

Ils annoncent que des orages et pluies pourraient "se manifester par endroits sur les régions sud".

La chaleur devrait persister "sur l’ensemble du territoire". Les températures maximales devraient varier entre 31°C sur la côte et 37 à 38°C sur les localités nord-est.

Des visibilités "généralement bonnes" sont prévues, de même que des vents de secteur sud et d’intensité faible à modérée.