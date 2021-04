Dakar, 28 avr (APS) - Des partenaires techniques et financiers, s’activant dans le secteur de l’environnement relèvent des progrès pour certains indicateurs tout en invitant à une prise en compte de volets non ressortis dans la lettre de politique sectorielle du ministère de tutelle, a fait savoir Ndèye Fatou Guène, conseillère en climat au PNUD.

Mme Guène intervenait mardi, au nom de ses pairs, lors d’un atelier de validation du rapport annuel de performance 2020, prévu pour deux jours (du 27 au 28 avril).

’’Le bilan 2020 de ce secteur, révèle des progrès pour certains indicateurs, notamment les superficies de terre régénérées, la mise en œuvre de plans d’aménagements, la couverture des aires protégées", a-t-elle indiqué.

Elle a toutefois fait part de "quelques préoccupations en lien à la préparation de la prochaine lettre du secteur de l’environnement".

"Cette nouvelle lettre ne mentionne pas suffisamment la loi sur le littoral, laquelle, constitue une préoccupation de l’ensemble des acteurs et que le gouvernement et le ministère travaillent depuis quelques années", a relevé l’experte en climat.

Elle aussi évoqué, la non prise en compte des enjeux et défis de l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz.

"L’écotourisme est non seulement bénéfique pour l’environnement mais, offre beaucoup d’opportunités surtout dans le contexte d’insertions et d’emplois des jeunes au Sénégal", a-t-elle fait observer.

D’autre part, a-t-elle souligné, "la nouvelle lettre devrait aussi davantage insister sur l’économie verte qui constitue un enjeu de taille pour soutenir les efforts de développement tout en préservant le capital naturel pour les générations futures".

En plus, "elle n’a pas assez ressorti, la problématique très aigüe des inondations récurrentes malgré les efforts et les financements considérables consacrés, par l’Etat du Sénégal et ses partenaires", a-t-elle ajouté.

Néanmoins, "les PTF félicitent le ministre en charge de l’Environnement pour la ratification, la publication de la contribution déterminée au niveau national (CDN) ainsi que les actions de vulgarisation engagées", a dit la conseillère en climat au PNUD.