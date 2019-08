Dakar, 15 août (APS) - Les températures journalières atteindront des pics de 37 à 41°C sur les régions nord-est et centre au cours des prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





En conséquence de cette hausse du thermomètre, ‘’une forte sensation de chaleur persistera’’ sur ces régions, alertent les prévisionnistes.





Ils indiquent que ‘’le temps restera stable sur les régions nord-ouest et centre-ouest’’, ajoutant que ‘’[...] des pluies faibles à modérées sont attendues dans les zones sud et centre-est au cours de cet après-midi et la nuit’’.

Des visibilités ‘’généralement bonnes’’ sont prévues, avec des vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.