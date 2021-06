Dakar, 20 juin (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une persistance de la chaleur sur le tout le territoire national, en particulier sur le nord et le centre, où les températures maximales pourraient varier entre 39 et 46 °C.





‘’L’accalmie persistera sur presque tout le pays en cette fin de semaine’’, indiquent également les prévisionnistes dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures, à compter de ce dimanche à 12 heures.





Ils soulignent que ‘’le ciel sera passagèrement nuageux, hormis vers l’extrême sud-est (Kédougou) où des nuages denses pourraient occasionner des orages et pluies relativement faibles au cours de cette nuit’’.





Ils préviennent que ‘’les visibilités seront légèrement réduites par de la poussière sur les régions du nord-est et du centre’’.





‘’Les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur nord-ouest à sud-ouest.’’