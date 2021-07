Dakar, 6 juil (APS - Une sensation de chaleur sera ressentie à l’intérieur du territoire notamment dans les régions Centre et Est du pays avec de pics variant entre 37 à 42°C, a appris l’APS.



Dans ses prévisions valables pour les prochaines 24 heures, à partir de mardi soir, elle renseigne qu’ ’’un ciel nuageux à passagèrement nuageux sera noté sur la quasi-totalité du territoire notamment sur les régions Est, Nord et Centre’’.



Toutefois, ajoutent les prévisionnistes météo, ’’sur les localités Sud du pays, un ciel nuageux avec des risques de pluies faibles pourrait être noté’’.



’’Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de direction Ouest à Sud-ouest’’, peut-on lire dans le bulletin.