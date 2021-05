Dakar, 29 mai (APS) - La chaleur sera moins accentuée sur les côtes sénégalaises au cours des prochaines heures mais elle "se maintiendra à l’intérieur du pays avec des pics de températures variant entre 38°et 44°C", annonce l’agence météorologique nationale.



"Ce week-end restera marqué par un ciel ensoleillé voire dégagé par endroits sur la quasi-totalité du territoire" sénégalais, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans ses prévisions valables pour les prochaines 24 heures, à partir de samedi midi, elle annonce que "des passages de nuages seront momentanément observés en fin d’après-midi et début de matinée sur les localités proches du littoral".

"La chaleur se maintiendra à l’intérieur du pays avec des pics de températures variant entre 38°et 44°C. Elle sera par contre moins accentuée sur le long de la côte, notamment à Dakar, Mbour et Saint-Louis où le temps restera clément", indiquent les prévisionnistes météo.

Ils ajoutent que la fraicheur nocturne et matinale "restera légèrement sensible dans les zones côtières. Les visibilités" devant être "généralement bonnes avec toutefois la présence de particules de poussière en suspension sur le nord-est et est du territoire".

"Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de nord-ouest à ouest sur l’ensemble du pays", peut-on lire.