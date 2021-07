Dakar, 20 juil (APS) - Des pluies pouvant être accompagnées de vents assez forts devraient toucher la zone sud du territoire sénégalais ainsi que le centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine) et la Petite-Côte (les îles Sine Saloum-Mbour), mardi en fin d’après-midi et dans la nuit, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"En fin d’après-midi et dans la nuit, des manifestations pluvio-orageuses faibles à modérées sont attendues dans la zone sud mais aussi au centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine) et sur la Petite-Côte (les îles Sine Saloum-Mbour)", alerte la météo nationale, dans un bulletin météo, pour la période du 20 au 22 juillet 2021.

Dans ce bulletin émis en prévision de la Tabaski, qui sera célébrée par une grande partie de la communauté musulmane ce mercredi, elle souligne qu’"une vigilance s’impose’’.



Elle prévient en effet que ces pluies ’’pourraient être accompagnées de vents assez forts pouvant occasionner des dégâts".



Il s’y ajoute que "le temps sera stable et largement ensoleillé sur le pays avec une forte sensation de chaleur au courant de la journée".

L’ANACIM annonce par ailleurs que "les températures évolueront entre 30°C sur le littoral et 35 à 43°C dans les localités de l’intérieur" du Sénégal.