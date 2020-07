Dakar, 29 juil (APS) - Des activités pluvio-orageuses devraient intéresser l’est (Kédougou, Tambacounda, Goudiry, Ranérou et Bakel) et le sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor) à la fin de cet après-midi, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).