Dakar, 21 sept (APS) - Des pluies d’intensité faible à modérée pourraient intéresser, au courant de cette nuit, les régions Est, du pays et probablement évoluer vers les régions Nord et Centre au courant de la matinée, indique l’agence nationale de la météo.



Dans un bulletin de prévision à courte échéance, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) signale toutefois que dans la journée du mardi, l’instabilité sera beaucoup plus localisée vers les localités Sud et Centre Sud du territoire.



La chaleur sera plus ressentie à l’Est et au Nord du pays où les températures journalières avoisineront respectivement les 35°C et 37°C par endroits, selon l’ANACIM.



Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de Nord-ouest à Ouest et d’intensités faibles à modérées.



OID/AKS