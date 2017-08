Dakar, 20 août (APS) - Les conditions météorologiques seront favorables à des pluies et orages par endroits sur l’ensemble du territoire notamment sur la façade ouest (Dakar et environs) où des pluies d’intensités variables seront notées dans la nuit allant à la matinée du lundi, a appris l’APS.







Le bulletin météo de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) parvenu à l’APS rapporte qu’une "baisse des températures sera notée sur le pays, avec des maxi diurnes qui varieront entre 30°C et 33°C".



Les visibilités seront généralement bonnes et les vents dominants seront de secteur Sud et d’intensité faible à modérée, notent les prévisionnistes météo.