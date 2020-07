Dakar, 19 juil (APS) - Des activités pluvio-orageuses sont prévues au cours des prochaines 24 heures, sur les localités sud et centre-sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Bakel, Kaffrine et probablement Kaolack et Fatick), selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Partout ailleurs, le ciel sera nuageux à couvert, ajoute-t-elle dans un bulletin météo transmis à l’APS.

L’agence prévoit un temps légèrement chaud, avec des températures maximales qui varieront entre 29° et 37 °C.

Les visibilités seront globalement bonnes, et les vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.



