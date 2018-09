Dakar, 1er sept (APS) - Des pluies et orages vont intéresser cet après-midi et dimanche matin les localités Est (Bakel, Tambacounda, Kidira), Sud (Ziguinchor, Kédougou, Kolda et Sédhiou) et Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel), annoncent les services de la météo.

Dans un bulletin de prévisions à courte échéance, ils indiquent que ces manifestations pluvio-orageuses pourraient aussi toucher Matam et Linguère.

‘’La sensation de chaleur humide sera légèrement atténuée sur une bonne partie du territoire, hormis le Nord-Est où les pics de la journée avoisineront 35°C à 38°C ; ailleurs, les températures varieront entre 29°C et 33°C sur les régions Sud et Centre.’’

Les visibilités s’annoncent ‘’généralement bonnes’’, avec des vents d’intensité faible à modérée qui seront de secteur Ouest à Nord-Ouest.