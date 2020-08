Dakar, 18 août (APS) - Des pluies et orages sont attendus dans le sud-est et le centre-est au cours de cette nuit et dans la journée de mercredi, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Kédougou, Kidira, Bakel, Kolda, et probablement Tambacounda, Ziguinchor et Koungheul, devraient être touchés, précise l’ANACIM dans son bulletin météo du soir. Ces manifestations pluvio-orageuses pourraient s’étendre au centre-sud du pays, indiquent les prévisionnistes de l’agence.

Pour la journée de mercredi, ils annoncent un temps ensoleillé et passagèrement nuageux.

La canicule prédominera sur le nord-est et le centre du pays, avec des températures maximales variant entre 36 et 40° C.



‘’Sur les zones proches du littoral par contre, les températures seront relativement clémentes, et les pics ne dépasseront pas 33° C.’’

Les prévisionnistes de l’ANACIM s’attendent à des visibilités ‘’généralement bonnes’’ et à des vents d’intensité faible ou modérée.