Dakar, 17 juil (APS) - Le sud-est (Kédougou, Tambacounda), le centre-sud (Kaffrine, Kaolack, Fatick) et le sud-ouest (Ziguinchor, Cap-Skirring, Kolda) seront touchés par des pluies et orages entre cette nuit et lundi matin, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





‘’Des pluies accompagnées d’orages intéresseront les localités Sud-est (Kédougou, Tambacounda) du territoire au cours de cet après-midi et évolueront progressivement vers les zones Centre-sud (Kaffrine, Kaolack, Fatick) et Sud-ouest (Ziguinchor, Cap-Skirring, Kolda) au cours de la nuit allant à la matinée de demain’’, informe-t-elle.





Les prévisionnistes indiquent que ‘’la sensation de chaleur restera marquée sur le pays, notamment dans les régions Est et Centre où les pics de températures journalières atteindront 38 à 42°C’’.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Nord-ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modéré’’, ajoutent-ils.