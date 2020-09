Dakar, 14 sept (APS) - Des pluies faibles à modérées accompagnées de vents forts pourraient tomber sur le nord-ouest (Saint-Louis et environs), le centre (Linguère, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Dakar) et le sud-ouest (Ziguinchor, Cap-skirring) du territoire sénégalais, durant les prochaines 24 heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM.