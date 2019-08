Dakar, 22 août (APS) – Des pluies ‘’faibles et intermittentes seront notées de manière sporadique’’ dans l’ouest du pays durant la nuit et vendredi matin, annonce un bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’Au cours de la période allant de cette nuit à demain matin, des pluies faibles et intermittentes seront notées de manière sporadique sur les trois quarts ouest du territoire’’, affirme le bulletin reçu jeudi soir à l’APS.

Pendant la même période, ‘’des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions sud-ouest du pays’’, ajoute la même source.

Le bulletin annonce aussi que ‘’malgré une légère baisse des températures diurnes, la sensation de chaleur humide sera ressentie’’.

Les températures maximales ‘’tourneront autour de 37°C’’, et ‘’les visibilités seront généralement bonnes’’, durant la journée de vendredi.

Les vents seront d’une intensité faible ou modérée, ajoute le bulletin.