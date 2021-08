Dakar, 7 août (APS) - Des pluies faibles sont prévues sur les localités proches du littoral et par endroits sur les régions sud et centre-est du pays, au cours des prochaines 24 heures, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





Par contre, ‘’le ciel sera passagèrement nuageux à couvert’’ dans le nord du pays, indique-t-elle dans une prévision à courte échéance.





Selon l’agence, ‘’le temps chaud se maintiendra sur le territoire avec des températures maximales qui varieront entre 31°C à 37°C’’.





‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest.’’ ASG