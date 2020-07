Dakar, 7 juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses à la fin de la soirée de mardi et dans la matinée de mercredi, dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda (sud) et Kédougou (sud-est).

Ces activités pluvio-orageuses pourraient s’étendre à des localités situées dans le centre (Nioro, Fatick et Kaolack) et l’ouest du pays (Mbour, Thiès et Dakar), selon un bulletin de l’ANACIM.

Le ciel sera passagèrement nuageux dans d’autres parties du pays, ajoutent les prévisionnistes de l’agence.

Le temps redeviendra stable dans l’après-midi de mercredi, à l’exception de l’extrême sud-est, où des pluies pourraient tomber de nouveau.

Le temps chaud prédominera sur l’ensemble du territoire, avec des températures maximales qui varieront entre 32° et 42°C.



Les visibilités seront légèrement réduites dans l’extrême nord, dans la nuit de mercredi. Les vents seront d’intensité faible, voire modérée.