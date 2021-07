Dakar, 23 juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies pourraient s’abattre sur le sud-est vendredi nuit ainsi que sur l’est et le sud du pays samedi en fin d’après-midi.

Dans ses prévisions pour les prochaines 24 heures, l’Agence indique que "le ciel restera nuageux sur la zone orientale, avec des possibilités de pluies sur l’extrême sud-est au courant de la nuit" de vendredi à samedi.

"Demain dans la journée, des passages de nuages seront aperçus sur le long du littoral et sur les régions sud, laissant le reste du territoire sous un ciel globalement ensoleillé. Néanmoins, des risques de pluies pourraient intéresser les localités est et sud du pays à partir de la fin de l’après-midi", poursuit-elle.

Elle annonce le maintien d’un temps chaud sur l’ensemble du territoire sénégalais et prévoit que "la chaleur sera surtout ressentie dans les régions nord-est et centre où les températures maximales journalières évolueront entre 37 et 40°C par endroits".

Les prévisionnistes ajoutent que "les visibilités resteront bonnes’’, avec des vents d’intensité faible à modérée et qui "seront de nord-ouest à sud-ouest."