Dakar, 2 sept (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que les risques de pluies seront faibles à modérées par endroits entre cette nuit et jeudi matin.

Dans une prévision à courte échéance, elle dit s’attendre à un ciel généralement nuageux, une situation qui va contraster avec celle prévue jeudi après-midi, où un temps ensoleillé à passagèrement nuageux sera noté sur une bonne partie du territoire sénégalais.

La chaleur sera plus marquée sur les régions de l’intérieur, notamment la partie nord-est et centre du pays, et cela, malgré une légère baisse des températures. Par contre, "le temps sera relativement clément" dans la région de Dakar.

L’ANACIM annonce des visibilités généralement bonnes et des vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.



ASG/BK