Dakar, 7 sept (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que samedi au cours de la journée, des "systèmes pluvio-orageux se formeront par endroits" sur le sud, le centre et le nord-est du Sénégal.





"Des systèmes pluvio-orageux se formeront par endroits sur les régions Sud et Centre (Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Kaolack, Diourbel et probablement Thiès et Dakar) avec des possibilités d’extension vers le Nord-est (Matam et Linguère) du pays au cours de la journée", écrivent les prévisionnistes météo.





Ils ajoutent que ces pluies intéresseront la façade Ouest (l’axe Dakar-Casamance) dans la nuit, la matinée et la journée du dimanche", la chaleur devant être "moins ressentie sur l’ensemble du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 29°C et 35°C".





"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée", indique l’ANACIM.