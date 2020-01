Dakar, 23 jan (APS) - Le programme ‘’Doylu‘’ Energie-fourrage-lait a été lancé jeudi à Dakar en vue de la ‘’sécurisation de la production laitière’’ pendant une durée d’un an, à Kolda (sud), Linguère et Podor (nord), a-t-on appris de l’organisation non gouvernementale Enda Energie.





Le but de cette initiative est de ‘’promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les filières vertes, notamment la culture fourragère, ainsi que la valorisation du lait local dans ces trois collectivités territoriales, à travers la mise en place d’une laiterie moderne’’, a expliqué Sékou Sarr, directeur exécutif d’Enda Energie.



‘’Doylu’’ va servir à développer l’entrepreneuriat des jeunes dans les filières lait et production d’aliment de bétail, selon ses responsables.

Il est basé, indique son directeur exécutif, sur ’’un modèle économique capable de promouvoir un entrepreneuriat pourvoyeur d’emplois’’.



Ce programme va coopérer avec les entreprises spécialisées dans la production fourragère, en les identifiant d’abord, en vue de leur ‘’mise en incubation’’.

Dans les zones de production de lait du nord et du sud du Sénégal, ’’les faibles taux d’accès à l’énergie se matérialisent par des difficultés de conservation et de valorisation de la production laitière et un taux de chômage élevé, ce qui pousse les jeunes à l’émigration’’, a expliqué M. Sarr, concernant le volet énergie du projet.