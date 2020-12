Dakar, 1er déc (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé, lundi, à l’Assemblée nationale le recrutement ‘’exceptionnel’’ de 600 agents des eaux et forêts.

’’Dans une logique d’accompagner la volonté du président de la République et dans le cadre de la protection de notre patrimoine forestier, nous allons procéder au recrutement de 600 agents des eaux et forêts’, a-t-il déclaré devant les élus.

Il a signalé que 200 ont été déjà recrutés, tandis que le processus est en cours pour 50 autres. Deux cents autres agents seront enrôlés au début du mois de janvier 2021.

’’C’est pour dire que l’Etat du Sénégal a pris la mesure pour faire en sorte que ces agents soient très à l’aise, notamment en termes d’effectifs et de moyens. Un travail de renforcement et de renouvellement des équipements de lutte contre les feux de brousse dont des gradeurs, citernes et unités légères est en train d’être mené’’, a-t-il souligné.

’’Nous travaillons au quotidien pour mettre nos collaborateurs dans d’excellentes conditions, parce que nous exigeons d’eux des résultats’’, a-t-il ajouté.