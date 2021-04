Dakar, 27 avr (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a souligné mardi l’importance qu’il convient désormais d’accorder à la création d’opportunités d’emplois verts.

‘’Aujourd’hui plus que jamais nous devons, dans la détermination de nos orientations stratégiques, accorder une attention toute particulière à la valorisation des services éco systémiques et à la création d’opportunités d’emplois verts dans une perspective de durabilité de la relance de notre économie’’, a-t-il préconisé.

Présidant la session 2021 de la revue annuelle de son ministère, il a déclaré que ‘’la nouvelle Lettre de politique, tout en gardant sa transversalité [de son département], devra servir de cadre d’harmonisation pour une meilleure synergie et une efficacité des interventions au cours des cinq (05) prochaines années’’.

Il estime que le lien doit être établi entre environnement, économie, société, sécurité, emploi, mobilité des populations.

Il pense que l’évolution du contexte national et des réalités internationales appelle nécessairement à l’internalisation des nouveaux paradigmes

Selon lui, la lettre de politique sectorielle devra être en ’’cohérence avec le plan d’actions prioritaires accéléré et ajusté de la deuxième phase du plan Sénégal émergent (PAP 2A) .

Il relève la nécessaire prise en compte des ‘’problématiques liées à la découverte et à l’exploitation pétrolière et gazière’’ tout comme l’internalisation des nouvelles directives de l’UEMOA.

Il a rappelé le contexte particulier marqué par la persistance de la pandémie de Covid 19, cette maladie à caractère zoonotique, ayant révélé l’extrême sensibilité du secteur de l’environnement ‘’aux événements dont les effets subséquents sont fortement ressentes sur les structures socio-économiques’’.

‘’Cette crise, a-t-il indiqué, nous renseigne à plus d’un titre, sur les conséquences néfastes de la dégradation des écosystèmes naturels par rapport au devenir de l’humanité’’.

M. Sall considère que ‘’l’exercice d’aujourd’hui est plus que jamais stratégique puisque qu’il devra permettre d’identifier à partir des leçons apprises, les options les plus pertinentes pour l’émergence économique et sociale durable de notre pays’’.