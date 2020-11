Louga, 13 nov (APS) - La région de Louga (nord) a enregistré sept cas de feux de brousse qui ont ravagé une superficie de 56 hectares depuis le début de la campagne de lutte contre ces incendies, a appris l’APS vendredi du commandant Mamadou Badji, inspecteur régional des eaux et forêts.

‘’Nous sommes à sept cas de feux de brousse pour une superficie de 56 ha. Nous avons trois cas à Kébémer, trois à Linguère et un cas à Louga’’, a-t-il détaillé. Il a précisé que le département de Linguère est la zone la plus touchée par ces feux de brousse

‘’La zone névralgique est celle de Linguère (Widou, Tessékéré, Labgar), nous y recensons le plus grand nombre de cas de feux de brousse. L’année dernière, rien qu’à Labgar, nous avons enregistré près de 1.000 ha de surfaces brûlées’’, a-t-il dit.

Le commandant Badji a révélé que des campagnes de sensibilisation rapprochée sont menées par ses services, des actions à l’image des émissions de radio destinées elles aussi à sensibiliser les populations.

‘’Le tapis herbacé est très fourni. Si nous ne le préservons pas, nous risquons de le perdre’’, a-t-il averti, invitant les autorités locales à mieux accueillir, orienter et sensibiliser les transhumants contre les feux de brousse.

Jeudi, lors du lancement de l’ouverture des pare-feux à Thièl (Linguère), le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a fait état de 29 cas de feux de brousse recensés, dans les régions de Louga, Matam, Kaffrine et Saint-Louis, pour une superficie brûlée de 5.491 hectares.



Il a assuré que toutes les équipes de son ministère sont en état d’alerte pour lutter contre ces sinistres et précisé que près de 375 km de pare-feux assortis d’une ceinture de 120 km ont été réalisés. ‘’Nous envisageons dans les jours à venir d’ouvrir 100 autres km de pare-feu’’, a-t-il promis.