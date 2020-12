Dakar, 11 déc (APS) - L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a décidé de mobiliser 200 millions de francs Cfa, pour soutenir la préparation du 9ème forum mondial de l’eau, prévu à Dakar du 21 au 22 mars 2022, a révélé vendredi son Haut Commissaire, Hamed Diané Séméga.

‘’Nous voulons marquer toute notre adhésion à l’organisation de ce forum mondial pour l’Afrique, à travers cette contribution’’, a-t-il expliqué, lors d’une cérémonie de remise symbolique de chèque au secrétaire exécutif du forum, Abdoulaye Sène.

Il a souligné que ce forum ‘’traduit la place du Sénégal dans l’OMVS, notre pays siège, pays moteur, mais également le leadership du président Macky Sall dont chacun sait le rôle extrêmement dynamique dans le cadre de l’hydro-diplomatie, la paix bleue’’.

‘’L’eau, source de vie, est une question centrale. La première réponse contre cette pandémie [Covid-19] est l’eau qui assure les conditions basiques d’hygiène’’, a relevé le Haut Commissaire.

Selon lui, l’OMVS, ‘’facteur de stabilité’’ reconnu partout dans le monde, est un modèle réussi de coopération sur les eaux transfrontalières’’.



Le fleuve Sénégal représente aussi ‘’un facteur de paix’’ mais aussi un levier de développement pour l’ensemble des pays du bassin, grâce aux programmes d’infrastructures, dont les effets sont palpables.

Il considère que s’associer à ‘’Dakar 2022’’ est quelque chose de naturel. ‘’C’est l’argent des Etats que nous retournons aux Etats’’, a-t-il lancé.

Ce soutien, en plus d’être financier et matériel, est également ‘’ un soutien moral’’, a-t-il souligné. ‘’Nous serons à vos côtés et nous sommes rassurés, convaincus que ce forum sera un succès’’, a-t-il ajouté.

Selon lui, ‘’la question centrale de l’eau ne doit pas être gérée seulement par les experts, afin d’éviter certains désastres’’.



Il se dit convaincu que ‘’Dakar 2022 sera un succès total pour le Sénégal, pour l’Afrique et aussi pour nous, car ce sera la traduction de cet idéal de coopération, de solidarité’’.