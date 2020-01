Dakar, 16 jan (APS) - "L’Initiative Dakar 2021" destinée à labelliser des projets de communautés ciblant notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dont les résultats seront présentés lors du 9ème Forum mondial de l’eau, a été lancée ce jeudi à Dakar.

"L’Initiative Dakar 2021" a été officiellement lancée au nom du Sénégal et du Conseil mondial de l’eau par les co-présidents du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène et Patrick Lavarde, en prélude du 9ème Forum mondial de l’eau prévu à Dakar en 2021.

La cérémonie s’est déroulée à Diamniadio.

Cette initiative vise dans le cadre de la préparation du forum à ’’accrocher le forum sur une dynamique d’engagements pratiques concernant des projets labellisés qui ont pour but d’atteindre des résultats tangibles à présenter lors du Forum en 2021 et d’apporter des réponses concrètes à impacts positifs", a déclaré Abdoulaye Sène.

M. Sène a souligné que "le principe général est de procéder par un appel à projet en vue de la labellisation dont le but est de répondre aux enjeux du Forum et à des critères généraux à savoir la transparence, l’opérationnalité, la réplicabilité, l’efficacité et les engagements multi partenaires selon les types de projets".

Selon lui, L’Initiative Dakar 2021 offre une opportunité de promotion des projets, de développement de partenariats, de financement, réseautage et de partage de bonnes pratiques.

Cela témoigne, a-t-il dit, d’une nouvelle volonté de solidarité mondiale à travers la mobilisation de synergies indispensables pour l’atteinte des objectifs de l’accès universel en faisant coïncider les engagements du Forum aux différentes préoccupations de l’agenda mondial.

A ce titre, a-t-il ajouté, l’agenda 2030 constitue une belle opportunité pour l’Initiative Dakar 2021 dans la mesure où elle pourra, par ses résultats, booster et servir de catalyseur pour l’atteinte de l’objectif de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.

M. Sène a rappelé "les défis importants qui restent à relever sur le terrain en raison de l’ampleur de la crise de l’eau et surtout l’insuffisance d’actions menées pour endiguer une pauvreté en eau quasi généralisée et une insuffisance de l’assainissement décent".

Pour le co-président du 9ème Forum mondial de l’eau "Dakar 2021", M. Patrick Lavarde, "l’Initiative Dakar 2021 est une opération génératrice d’engagements et d’actions pour accélérer les progrès, en particulier vers la réalisation des objectifs de développement durable (0DD)".

"Si la dimension africaine est centrale, le processus est largement ouvert au plan international pour la labellisation de trois types de projets à savoir les projets phares, en maturation et en incubation", a-t-il expliqué.

Selon lui, les meilleurs projets labellisés feront l’objet de présentation dans les sessions pour servir de cadre d’actions de référence à la communauté mondiale de l’eau.