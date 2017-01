Dakar, 16 jan (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une "hausse progressive" de la chaleur sur les localités sud et centre du Sénégal, au cours des prochaines 72 heures, à partir de lundi midi, avec par exemple des températures comprises entre 34 et 37°.





"Une hausse progressive des températures sera notée sur les localités sud et centre du pays" au cours de cette période devant être caractérisée par la prédominance d’un "temps ensoleillé à parsemé de nuages" sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, annoncent les prévisionnistes météo.





Aussi pour les prochaines 24 heures la sensation de chaleur sera-t-elle ressentie sur le centre (Kaolack, Diourbel, Tambacounda, Fatick) et sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou) du Sénégal, "où les températures maximales avoisineront 34° à 37°C".





Dans le même temps, "sur les régions proches du littoral, il fera moins chaud avec des maxi de la journée qui varieront entre 25°C à Dakar et 33°C au Cap Skirring", notent-ils dans leurs prévisions pour les prochains jours.





"La sensation de fraicheur nocturne et matinale se maintiendra davantage sur l’ensemble du territoire, notamment au nord avec des températures minimales qui tourneront autour de 16°C", ajoute l’ANACIM.