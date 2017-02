Dakar, 2 fév (APS) - Les travaux de construction de la ligne d’interconnexion électrique devant relier sur 1677 km les quatre pays membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) seront lancés samedi, en Guinée Conakry, a appris l’APS.

Les chantiers de cet ouvrage dont le financement s’élève à 722 millions de dollars américains seront lancés par le président guinéen Alpha Condé, annonce le site "Financialafrik" visité jeudi à l’APS.

Assisteront à cette cérémonie de lancement, le Haut commissaire de l’OMVG, El hadji Lansana Fofana, le président de la Conférence des chefs d’Etats membres (Guinée Conakry, Gambie, Guinée Bissau et Sénégal) de l’OMVG et celui de la Banque africaine de développement (BAD), Adesina Akinwumi, etc.

Le 30 juin 2016, le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, signait avec Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal et Adrien Haya, directeur par intérim de l’Agence française de Développement (AFD) au Sénégal, la convention de financement relative au projet de ligne d’interconnexion électrique de l’OMVG.

C’était en présence d’El Hadj Lansana Fofana, haut-commissaire de l’OMVG.

Le projet est cofinancé à hauteur de 40 millions d’euros (26 milliards de frs CFA) par l’AFD, sept autres bailleurs de fonds et les quatre Etats membres de l’OMVG (Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal).

Il consiste en la réalisation d’une ligne d’interconnexion électrique haute tension de 1 677 km entre la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie, d’une capacité de transit de 800 MW.

Ce projet devrait permettre aux pays membres de l’OMVG de s’approvisionner en énergie propre et compétitive grâce à la production hydroélectrique des barrages de Kaléta (240 MW) en Guinée et de Sambagalou (128MW) sur le fleuve Gambie au Sénégal.

Selon l’OMVG, il représente une étape déterminante dans le renforcement de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et la réalisation du Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain (EEOA– WAPP) des pays membres de la CEDEAO.

Il permettra ainsi de raccorder les réseaux électriques OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) au nord et CLSG (Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone-Guinée) à l’est.

L’OMVG a été créée le 30 juin 1978 à Kaolack (Sénégal) par le Sénégal et la Gambie, rejoints plus tard par la Guinée Conakry (7 juin 1981) et la Guinée Bissau (23 juillet 1983).