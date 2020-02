Fatick, 1er fév (APS) - Les populations de la commune de Fatick se sont mobilisées, samedi, derrière les autorités administratives et locales, pour participer à la deuxième journée mensuelle de nettoiement, a constaté l’APS.

Munies de pelles, balais et brouettes ou d’autres outils de nettoiement, des femmes et des jeunes ont nettoyé l’intérieur et les alentours de la gare routière de la ville de Fatick.

Les allées du grand boulevard de Fatick ont été également désherbées et débarrassées des sachets plastiques et autres ordures.

Sous la houlette du gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye, et du maire de Fatick, Matar Bâ, elles se sont investies durant plusieurs heures, sous un chaud soleil dans une ambiance folklorique pour rendre propre la gare routière et le boulevard.

Le maire de Fatick, Matar Bâ, s’est réjoui de cette grande mobilisation des femmes, des jeunes et des autorités, soulignant qu’ils ont "bien compris le message du président de la République".

Il a invité les populations de Fatick "à prendre en charge cette question qui est une question de propreté publique extrêmement difficile mais facile si chacun en fait son propre problème".

Le maire a remercié l’appui du ministère de l’Environnement qui, a-t-il souligné, en plus du matériel de nettoiement en place, a mis à notre disposition, 10 brouettes, 10 pelles.

Quant au ministère de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, il a mis à la disposition de la mairie 50 brouettes, 50 balais, et 50 râteaux.

"Des moyens qui ont permis à chaque participant de disposer d’un équipement de nettoiement", s’est félicité M. Bâ par ailleurs ministre des Sports.