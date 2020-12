Dakar, 6 déc (APS) - L’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a initié des actions de reboisement dans des quartiers de Dakar, en vue de mieux marquer sa contribition à la promotion de la citoyenneté, a-t-on appris de son directeur général, samedi à l’occasion de la commémorattion de la Journée internationale du volontariat (JIV).

’’L’ASP travaille aussi dans le cadre des activités liées à la citoyenneté et au civisme, raison pour laquelle, nous procédons au reboisement" de certains "quartiers sûrs de Dakar’’, a déclaré Birame Faye, sans préciser les quartiers concernés.



Il participait à la cérémonie officielle commémorant la Journée interntionale du volontariat, dont l’édition 2020 porte sur le thème : ’’Ensemble c’est possible, grâce au volontaire’’.



A cette occasion, Birame Faye a procédé à la plantation d’un "arbre de l’espoir" au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), à l’hôpital Fann.

’’Ainsi nous réaffirmons notre ancrage dans le Comité national de coordination et de promotion du volontariat, qui rassemble l’ensemble des volontaires nationaux et internationaux pour promouvoir et développer le volontariat au Sénégal, mais aussi créer des synergies autour d’objectifs partagés et d’actions communes’’, a-t-il indiqué.

Selon lui, l’ASP réitère son "implication active dans la promotion de la citoyenneté et du volontariat" à travers le reboisement de ces "quartiers sûrs" de Dakar.

Après avoir planté cet ’’arbre de l’espoir’’ dans l’enceinte du CNTS, l’ASP compte poursuivre ses activités de reboisement dans d’autres quartiers de Dakar, a-t-il indiqué.



’’Notre objectif est de planter 1 million d’arbres à travers le Sénégal et 100 mille à Dakar en particulier, dont 10 mille déjà plantés’’, a précisé la coordonnatrice de l’association Vacances vertes, Khady Camara.

Si le Rwanda a réussi à planter 1 million d’arbres en 1 jour, il est possible pour le Sénégal d’arriver à atteindre le même objectif, a-t-elle indiqué.