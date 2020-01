Fatick, 4 jan (APS) – Les fonctionnaires et les agents de l’Etat constituaient la majorité des participants à la Journée mensuelle de nettoiement dans la commune de Fatick (centre), a constaté l’APS.

En poste dans les services décentralisés de l’Etat dans cette ville, ils ont activement pris part au lancement de l’initiative ‘’Sénégal propre’’, dont le point d’orgue a été la participation du président de la République, Macky Sall, à une opération de nettoiement d’un jardin public de Mermoz, le quartier où il réside à Dakar.

A Fatick, l’opération a été menée sous la houlette des autorités administratives, le gouverneur de la région, Seynabou Guèye, au premier plan.

Le nettoiement a commencé par le boulevard reliant le siège de la mairie à la gare routière.

Munis de râteaux, de pelles et d’autres outils, les fonctionnaires et agents des services décentralisés l’Etat ont, au bout de quelques heures de labeur, débarrassé la principale artère de la ville de Fatick des déchets, herbes et arbustes sauvages.

Le gouverneur de la région a salué le niveau de participation des populations fatickoises à cette initiative présidentielle, qui sera rééditée le premier samedi de chaque mois, selon le chef de l’Etat.

‘’Pour une première opération, que nous avons préparée en deux jours seulement, ce n’était pas évident d’arriver à ce niveau de participation. Les services de l’Etat se sont mobilisés, les autorités politiques aussi’’, s’est réjouie Seynabou Guèye en présence du préfet du département de Fatick, Demba Touré, et d’autres personnalités.

Elle a salué aussi la participation des élèves de l’école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick, des agents de sécurité de proximité du département, du conseil régional de la jeunesse et d’autres entités.

‘’Si les populations sont davantage sensibilisées pour comprendre le sens de ces journées de nettoiement, la réussite sera totale’’, espère Mme Guèye.