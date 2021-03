Dakar, 22 mars (APS) - Les trois prochains jours promettent d’être chauds, dans les régions du centre et de l’est, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans son bulletin météo pour les soixante-douze heures à venir, l’agence prévoit la persistance de la canicule dans les zones est et centre du pays. Elle précise que les températures maximales y ‘’dépasseront par endroits 40°C’’.

L’ANACIM annonce que la chaleur sera moins importante dans la région de Dakar. Par ailleurs, ‘’la fraîcheur nocturne et matinale restera surtout sensible sur le littoral et le nord du pays.’’

Les prévisionnistes annoncent un ciel dégagé sur l’étendue du territoire, à l’exception du sud-est du pays. Dans cette partie du pays, ‘’des nuages épars pourraient être observés à partir des prochaines quarante-huit heures’’.

‘’Les visibilités, bien que bonnes, pourraient être localement réduites par de la poussière sur la frange est du pays. Les vents [seront d’une] intensité faible voire modérée (…) sur le long de la côte’’, indique l’agence météorologique.