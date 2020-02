Kaffrine, 2 fév (APS) – L’adjoint au préfet de Kaffrine, Oumar Diba, a fait part dimanche, de la volonté des autorités administratives et locales de mettre un terme aux installations et branchements électriques anarchiques constatés dans le marché central de la commune.

"Au niveau du marché central de Kaffrine, nous constatons des installations et des branchements électriques anarchiques. En collaboration avec la mairie, nous allons prendre des mesures et régler ces questions afin de protéger davantage la population", a-t-il assuré.

L’adjoint au préfet s’exprimait en marge d’une journée de propreté au marché central de la commune de Kaffrine.

Oumar Diba s’est réjoui de la mobilisation des femmes et des jeunes, soulignant que "les objectifs ont été atteints dans l’ensemble".

Munies de pelles, balais et brouettes ou d’autres outils de nettoiement, des femmes et des jeunes ont nettoyé l’intérieur et les alentours du marché de la ville de Kaffrine.

"L’opération a sorti beaucoup d’ordures. Le marché avait besoin de ce coup de balai", a fait observer l’adjoint au préfet de Kaffrine, plaidant pour l’installation d’un comité de surveillance et de protection dans le marché pour un suivi.

Auparavant, la deuxième journée mensuelle de nettoiement a été organisée samedi à Médina Baye, un quartier périphérique de la commune de Kaffrine.

Sous la houlette de l’adjoint au préfet, des chefs de services et des populations se sont investis durant près de quatre heures pour rendre propre le quartier de Cheikh Abdoulaye Wilane où un dépotoir d’ordure été complétement enlevé.